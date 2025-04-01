تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- إنخفاض على درجات الحرارة، الطقس لطيف في اغلب المناطق، ومائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون دافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.