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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

سقوط أمطار في العاصمة عمان
امطار
 
الثلاثاء، 01-04-2025 09:14 م

الوكيل الإخباري-   إنخفاض على درجات الحرارة، الطقس لطيف في اغلب المناطق، ومائلاً للبرودة فوق المرتفعات الجبلية العالية، بينما يكون دافئ في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وتكون مثيرة للغبار في مناطق البادية.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.

 
gnews

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