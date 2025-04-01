تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- تدني في مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية العالية.
-
أخبار متعلقة
-
تنويه هام من الارصاد بشأن الاحوال الجوية
-
تفاصيل الحالة الجوية اليوم الثلاثاء- تحذيرات
-
الأردن.. طقس متقلب وتحول مفاجئ في الأجواء خلال الأيام المقبلة
-
عيد الفطر بطقس متقلب.. تفاصيل الأيام القادمة
-
الأرصاد تكشف عن المناطق التي سجلت أعلى كميات للهطول المطري
-
مع عودة الأجواء الشتوية.. كيف ستكون حالة الطقس خلال العيد
-
حالة الطقس المتوقعة في المملكة للأيام الأربعة القادمة
-
تحذيرات هامة من الارصاد بشأن الحالة الجوية