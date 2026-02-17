تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال لهطول امطار خفيفة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.