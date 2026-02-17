تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال لهطول امطار خفيفة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.
