الثلاثاء 2026-02-17 10:23 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق
الثلاثاء، 17-02-2026 09:37 م

الوكيل الإخباري-   الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال لهطول امطار خفيفة في شمال المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في مناطق البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخرة بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
 


