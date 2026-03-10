تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة؛ وتسود أجواء مغبرة بوجه عام، مع درجات حرارة لطيفة في اغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.

لـيـلاً: أجواء مغبرة بوجه عام، وباردة في أغلب المناطق، و باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.