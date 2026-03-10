تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

لـيـلاً: أجواء مغبرة بوجه عام، وباردة في أغلب المناطق، و باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول والبادية.
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأحد
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات
-
أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن السبت
-
انخفاض على درجات الحرارة يرافقه زخات مطر خفيفة محتملة في هذا الموعد