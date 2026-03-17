تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية، الطقس دافئ بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ليتحول الطقس ما بين غائم جزئياً الى غائم، وتهطل بإذن الله تعالى زخات من المطر بين الحين والآخر في المناطق الجنوبية بما فيها مدينة العقبة، تمتد تدريجياً لتشمل أغلب المناطق بما فيها العاصمة عمان.

ويتوقع أن تكون الامطار غزيرة أحياناً في بعض المناطق ويصحبها الرعد وهطول البرد، مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، والرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً مما يؤدي الى اثارة الغبار وتدني مدى الرؤية الافقية خاصة في البادية.