الثلاثاء 2026-03-31 08:40 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الخميس
امطار
 
الثلاثاء، 31-03-2026 08:14 م

الوكيل الإخباري-   ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس لطيف في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئ في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و تدريجياً تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل بإذن الله زخات متقطعة وغير منتظمة من الأمطار خاصة في غرب المملكة و مع ساعات المساء و الليل يتحول الطقس الى غائم، و تهطل الأمطار في العديد من المناطق بما فيها مدينة العقبة و البحر الميت قد تكون غزيرة لفترة قصيرة يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية 

اضافة اعلان


التحذيرات:
- احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية.


تنبيهات ونصائح:
- تنبيه من الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

المصفاة وجامعة الحسين التقنية توقعان مذكرة تفاهم

أخبار الشركات المصفاة وجامعة الحسين التقنية توقعان مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم التقني والتدريب والبحث والابتكار

أعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني، اليوم الأحد، عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبم

أخبار محلية عودة تدريجية للحركة الجوية ونمو ملموس في عدد الرحلات بمطار الملكة علياء الدولي

أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن الخميس

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

أمطار قادمة على هذه المناطق وحالة الطقس في الأردن السبت

الطقس الارصاد : حالة عدم استقرار جوي وامطار اعتباراً من هذا الموعد

حطام سيارة عقب غارة إيرانية

عربي ودولي 8 إصابات في إسرائيل بعد رشقة صاروخية إيرانية

تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

عربي ودولي بريطانيا تعتزم إرسال قوات ومعدات دفاع جوي إضافية للشرق الأوسط

مستشفى الجامعة الأردنية

أخبار محلية مستشفى الجامعة الأردنية ينفذ تمرينا لحريق وهمي

"البيئة" تطلق مساحة الابتكار الأخضر

أخبار محلية "البيئة" تطلق مساحة الابتكار الأخضر



 






الأكثر مشاهدة