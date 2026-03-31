تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس لطيف في المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئ في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و تدريجياً تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تهطل بإذن الله زخات متقطعة وغير منتظمة من الأمطار خاصة في غرب المملكة و مع ساعات المساء و الليل يتحول الطقس الى غائم، و تهطل الأمطار في العديد من المناطق بما فيها مدينة العقبة و البحر الميت قد تكون غزيرة لفترة قصيرة يصحبها الرعد أحياناً، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية

التحذيرات:

- احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة بما فيها منطقة البحر الميت.

- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الليل بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية.