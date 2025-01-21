تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تنبيهات ونصائح

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهوركميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، و في ساعات الظهر تتأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ويتوقع هطول زخات من المطرفي مناطق متفرقة من المملكة خاصة الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. تتحول خلال الليل الى غربية.

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