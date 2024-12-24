تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

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الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلا، الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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