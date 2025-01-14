تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ودافيء نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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