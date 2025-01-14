 
الثلاثاء 2025-01-14 10:26 م
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الثلاثاء، 14-01-2025 03:44 م

الوكيل الإخباري-   ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ودافيء نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

اضافة اعلان


ليــلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية مقتل شخص طعنًا في الكرك

حرائق لوس أنجلوس

عربي ودولي فرق الإطفاء في لوس أنجلوس تتأهب لعودة الرياح الشديدة

الكينست

عربي ودولي مسؤول بالكنيست: إسرائيل ستبكي لأجيال بسبب الصفقة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

عربي ودولي الرئيس الفرنسي يزور لبنان الجمعة

السفارة السورية في عمان

أخبار محلية السفارة السورية في عمّان: إمكانية المغادرة إلى سوريا لمن يحملون جواز سفر منتهي الصلاحية

الكرك

أخبار محلية لقاء يبحث تعزيز التعاون بين الجهات المحلية بالكرك

جعفر حسان

أخبار محلية راصد : 153 قرارا اتخذتها حكومة جعفر حسان منذ تشكيلها

غزة

فلسطين إعلام إسرائيلي: اتفاق غزة مغاير لاتفاق لبنان



 




الأكثر مشاهدة