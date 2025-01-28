تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
الأرصاد: تقلبات جوية خلال الأيام القادمة
-
تنبيهات من الارصاد بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء
-
الأرصاد: انحسار حالة عدم الاستقرار الجوي مساء اليوم الاثنين
-
الأرصاد تحذر من الانزلاقات في هذه المناطق!
-
تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي وحالة الطقس يوم الاثنين - تحذيرات
-
الارصاد : امطار رعدية على هذه المناطق
-
الأردن تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي ليومين
-
تحذير من السيول في الاردن يوم الاحد