تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- الطقس مائل للبرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ودافئ نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في جنوب المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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