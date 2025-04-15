تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

ليلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.
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