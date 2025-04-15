تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

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