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تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الثلاثاء، 15-04-2025 08:04 م

الوكيل الإخباري-    ترتفع درجات الحرارة لتسجل حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، الطقس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدل الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة.

 
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