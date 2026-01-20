تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع استمرار الطقس بارد في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

