تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة
الوكيل الإخباري-    تغطي سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع استمرار الطقس بارد في أغلب المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للغبار أحيانا خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 
 


"طلبات" الأردن تعزز أثرها المجتمعي خلال عام 2025 عبر مبادرات شاملة ومستدامة

