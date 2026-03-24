الثلاثاء 2026-03-24 08:26 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

يبقى الأردن، الجمعة، تحت تأثير المنخفض الجوي، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا وتهطل الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، قد تكون في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وهطل البرد، و
امطار
 
الثلاثاء، 24-03-2026 07:31 م

الوكيل الإخباري-   افادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة بمشيئة الله تعالى ستتأثر اعتباراً من يوم الأربعاء بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، حيث تبدأ الأمطار من المناطق الجنوبية بما فيها العقبة، وتمتد تدريجياً لتشمل مناطق واسعة من المملكة بما فيها العاصمة عمّان، وبإذن الله تعالى يتوقع في ساعات ما بعد الظهر ان تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

ومع ساعات الليل من يوم الأربعاء ، تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي، ما يؤدي إلى استمرار الأجواء الباردة والغائمة والماطرة في العديد من المناطق، وتكون الأمطار غزيرة خاصة في الأجزاء الغربية، ومصحوبة أحيانًا بالعواصف الرعدية وتساقط البرد.

 
 


الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

