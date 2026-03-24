تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء

الوكيل الإخباري- افادت إدارة الأرصاد الجوية بأن المملكة بمشيئة الله تعالى ستتأثر اعتباراً من يوم الأربعاء بحالة قوية من عدم الاستقرار الجوي، حيث تبدأ الأمطار من المناطق الجنوبية بما فيها العقبة، وتمتد تدريجياً لتشمل مناطق واسعة من المملكة بما فيها العاصمة عمّان، وبإذن الله تعالى يتوقع في ساعات ما بعد الظهر ان تكون الهطولات غزيرة أحياناً ومصحوبة بالرعد وتساقط البرد، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

