تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد جدا مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع خلال ساعات اليل المتاخرة وفجر الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية واجزاء من السهول الشرقية .
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