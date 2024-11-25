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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 25-11-2024 01:19 م

الوكيل الإخباري-  يكون الطقس غائم جزئي، وبارد نسبي في أغلب المناطق، بينما يكون معتدل في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك فرصة في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الغربية من المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا في شرق المملكة.

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ليلاً: الطقس بارد جدا مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع خلال ساعات اليل المتاخرة وفجر الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية العالية والبادية واجزاء من السهول الشرقية .

 
gnews

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