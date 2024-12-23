 
الإثنين 2024-12-23 08:13 م
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 23-12-2024 07:46 م

الوكيل الإخباري-    الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، و لطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

اضافة اعلان


ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من السهول.

 
gnews

أحدث الأخبار

الدكتور محمد الحجيري

أخبار محلية الأردن يسجل إنجازًا طبيًا رائدًا: إجراء اول عملية كي كهربائي بتقنية Medtronic PFA

روسيا اليوم

عربي ودولي الكرملين: روسيا تتواصل مع القيادة السورية الجديدة دبلوماسيا وعسكريا

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

كتائب القسام

فلسطين أبو عبيدة: العدو يخفي خسائره الحقيقية

نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين

أخبار محلية اتفاقية تعاون بين نقابة المقاولين والمركز الجغرافي الملكي

ارشيفية

فلسطين مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في قرية جنوب نابلس

ارشيفية

فلسطين 4 شهداء في قصف على تجمع لفلسطينيين وسط غزة

الصفدي يتفقد السفارة الأردنية في دمشق

أخبار محلية الصفدي يتفقد السفارة الأردنية في دمشق



 




الأكثر مشاهدة