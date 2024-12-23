تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية واجزاء من السهول.
-
أخبار متعلقة
-
طقس بارد نسبياً وزخات مطرية على هذه المناطق
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات
-
الأرصاد تكشف الحالة الجوية خلال الأسبوع الأول من المربعانية
-
تحذيرات من الارصاد الجوية بخصوص طقس الاحد
-
أقصر نهار وأطول ليل.. بدء مربعانية الشتاء اليوم السبت
-
تفاصيل الحالة الجوية غدا السبت (تحذيرات)
-
الأرصاد: مطر ورعد وبرد وريح تؤثر على المملكة تستمر حتى هذا الموعد
-
تفاصيل حالة عدم الاستقرار الجوي والامطار الغزيرة غدا- تحذيرات