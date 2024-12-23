تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، و لطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول زخات خفيفة من المطر ولفترة قصيرة في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.