تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد، ومغبرفي العديد من المناطق خاصة في المناطق الشرقية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك فرصة في ساعات الليل المتاخرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في المناطق الشرقية.
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