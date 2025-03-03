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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 03-03-2025 05:44 م

الوكيل الإخباري-   انخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي خاصة فوق الجبال، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعاليه، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات، وتكون مثيرة للغبار مما يؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية في العديد من المناطق خاصة في المناطق الشرقية.

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ليلاً: الطقس بارد، ومغبرفي العديد من المناطق خاصة في المناطق الشرقية، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهنالك فرصة في ساعات الليل المتاخرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في اجزاء من جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.


التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في العديد من المناطق خاصة في المناطق الشرقية.

 
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