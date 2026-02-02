الإثنين 2026-02-02 10:15 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة
امطار
 
الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة ورطبة مرافقة لمنخفض جوي حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس بارد في أغلب المناطق، وغائم جزئي الى غائم، وتهطل الامطار بإذن الله تعالى مع ساعات الصباح الباكر في شمال المملكة تمتد تدريجيا إلى المناطق الوسطى وأجزاء من المناطق الشرقية، ويتوقع أن تكون الامطار غزيرة لفترة قصيرة ويصحبها الرعد وهطول حبات البرد أحياناً مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، هذا ومع ساعات ما بعد الظهر يتوقع أن تهطل أمطار خفيفة في أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية، والرياح غربية نشطة السرعة يرافقها هبات قوية أحياناً تتجاوز سرعتها 60 كم /ساعة في بعض المناطق مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام وغائم جزئي الى غائم أحياناً، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

التحذيرات:
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار في مناطق البادية وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق الجبال العالية.

 
 


