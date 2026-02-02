تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام وغائم جزئي الى غائم أحياناً، مع بقاء الفرصة لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
التحذيرات:
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار في مناطق البادية وانعدامها أحياناً على الطرق الصحراوية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض خاصة فوق الجبال العالية.
-
