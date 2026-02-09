تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- انخفاض طفيف على درجات الحرارة، الطقس غالباً مشمس وبارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية معتدلة السرعة.