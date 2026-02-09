تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
-
