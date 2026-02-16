الإثنين 2026-02-16 08:37 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت
الوكيل الإخباري-   يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال في ساعات المساء لهطول امطار خفيفة في أماكن مختلفة من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
 


