تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة وهناك احتمال في ساعات المساء لهطول امطار خفيفة في أماكن مختلفة من المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

اضافة اعلان



لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة.