تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح غربية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
-
