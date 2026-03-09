تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احياناً خاصة في مناطق البادية.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية.
- تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية.
- تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية.
