الثلاثاء 2026-03-10 12:06 ص

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

صقيع متشكل على مزروعات
صقيع
 
الإثنين، 09-03-2026 10:32 م

الوكيل الإخباري-   يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليصبح الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احياناً خاصة في مناطق البادية.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب في المرتفعات الجبلية العالية.
- تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر في المرتفعات الجبلية العالية.
- تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في ساعات المساء والليل خاصة في مناطق البادية.

 
 


