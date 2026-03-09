تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة، ليصبح الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار احياناً خاصة في مناطق البادية.