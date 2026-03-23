تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يبقى الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وهناك احتمال في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة من المطر في جنوب و شرق المملكة و أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الشرقية، والرياح جنوبية شرقية تتحول غربية معتدلة السرعة.

لـيـلاً: الطقس بارد وغائم جزئياً في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح غربية معتدلة السرعة.