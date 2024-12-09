تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- الطقس لطيف الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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