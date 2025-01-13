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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 13-01-2025 08:38 م

الوكيل الإخباري-    الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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ليـــلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
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