تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

ليـــلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
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