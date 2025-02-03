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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الإثنين، 03-02-2025 02:16 م

الوكيل الإخباري-   الطقس مائل قليلا للبرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية العالية، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
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