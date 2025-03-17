تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- إنخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس دافئ نسبي في أغلب مناطق المملكة، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر.

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