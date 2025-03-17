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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

صورة عامة للعاصمة عمّان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 17-03-2025 05:25 م

الوكيل الإخباري-   إنخفاض قليل على درجات الحرارة، الطقس دافئ نسبي في أغلب مناطق المملكة، وحار نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات بعد الظهر.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
 
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