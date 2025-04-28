تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

ليلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
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