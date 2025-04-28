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تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

العاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 28-04-2025 07:42 م

الوكيل الإخباري-    الطقس معتدل الحرارة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

 
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