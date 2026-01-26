تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومائل قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

