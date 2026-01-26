تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، و هناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة لهطول امطار خفيفة في شمال المملكة والرياح غربية معتدلة السرعة.
