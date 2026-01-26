الإثنين 2026-01-26 09:28 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ
امطار
 
الإثنين، 26-01-2026 08:03 م

الوكيل الإخباري-   الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ومائل قليلاً للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، و هناك احتمال في ساعات الليل المتأخرة لهطول امطار خفيفة في شمال المملكة والرياح غربية معتدلة السرعة.

 
 


أحدث الأخبار

اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

عربي ودولي اندونيسيا: قتلى وعشرات المفقودين بسبب الأمطار الغزيرة

علم ألمانيا

عربي ودولي ألمانيا: تعطل النقل بسبب الأحوال الجوية

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحذر من استبدال سيادة القانون الدولي بشريعة الغاب

الجنيه الاسترليني

أسواق ومال ارتفاع الإسترليني أمام الدولار واليورو

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد والمفرق غدا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء

الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

أخبار محلية الأمير فيصل يشارك في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية الأردن يُجلي دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج



 






