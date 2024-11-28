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تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 28-11-2024 02:22 م

الوكيل الإخباري-    الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، و لطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه .


التحذيرات:
- احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية واجزاء من البادية.
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
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