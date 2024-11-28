تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، و لطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح خفيفة السرعة متغيرة الاتجاه .