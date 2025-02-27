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تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

صورة عامة للعاصمة عمّان
العاصمة عمان
الخميس، 27-02-2025 06:51 م

الوكيل الإخباري-   ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع طقس بارد فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ومائل قليلاً للدفء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في شمال ووسط المملكة، وهناك احتمال في ساعات متأخرة من الليل لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من المناطق الشمالية للمملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية.

 
gnews

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