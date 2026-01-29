تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، الطقس بارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية .

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و يحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.