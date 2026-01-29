تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، و يحتمل في ساعات متأخرة من الليل هطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية وأجزاء من السهول.
- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية .
-
