الخميس 2026-02-05 08:40 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد
امطار
 
الخميس، 05-02-2026 07:16 م

الوكيل الإخباري-   الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق بينما تكون دافئة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، ومع ساعات المساء تتكاثر كميات الغيوم، ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر ولفترة قصيرة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والأخر مثيرة للغبار أحياناً.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الافقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
تنبيهات ونصائح:
- خطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطول مطري.

 
 


