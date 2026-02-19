تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، الطقس مشمس ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.