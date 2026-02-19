تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
- تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
