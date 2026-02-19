الجمعة 2026-02-20 12:23 ص

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الأرصاد: كتلة هوائية باردة وأمطار متوقعة في هذا الموعد
الخميس، 19-02-2026 11:14 م

الوكيل الإخباري-    ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، الطقس مشمس ولطيف الحرارة في أغلب المناطق، بينما يكون دافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.


التحذيرات:
- تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من السهول.
- تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
 


