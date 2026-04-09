تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، و في ساعات الصباح تظهر الغيوم على ارتفاعات منخفضة خاصة في شمال المملكة، مع احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اقصى شمال المملكة، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لــيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.