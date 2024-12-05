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تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 05-12-2024 07:22 م

الوكيل الإخباري-    الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في البادية والسهول الشرقية ويميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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ليلاً: الطقس بارد فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد نسبي في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
gnews

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