تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في البادية والسهول الشرقية ويميل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

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