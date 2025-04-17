تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

ليلاً: الطقس بارد نسبي فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع جديد على الحرارة وطقس دافئ خلال الأيام الثلاثة المقبلة
-
أجواء أكثر من رائعة.. لن تشعروا بالبرد حتى السبت المقبل
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء
-
آخر فرصة لهطول الأمطار قبل تحول درجات الحرارة
-
الارصاد الجوية تحذر بخصوص الحالة الجوية يوم الثلاثاء
-
أمطار نيسان.. ذهب يهطل من السماء الاثنين والثلاثاء وأجواء دافئة نهاية الأسبوع
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين وامطار على هذه المناطق - تحذيرات
-
أجواء غير مستقرة وفرص هطول الأمطار تشمل مناطق واسعة