تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الوكيل الإخباري- إرتفاع قليل على درجات الحرارة؛ الطقس دافئ في أغلب المناطق، بينما يكون حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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