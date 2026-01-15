الخميس 2026-01-15 06:59 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق
الوكيل الإخباري-   ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
 


تفاصيل حالة الطقس الاثنين .. وزخات أمطار ورعد في هذه المناطق

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

ودعت إدارة الأرصاد الجوية المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب مجاري الأودية أثناء هطول الأمطار، والانتباه من خطر الانزلاق على الطرقات، مؤكدة ضرورة ارتداء الملابس الدافئة والاستخدام الآمن لوسائل الت

الارصاد : منخفض جديد وعواصف رعدية بهذا الموعد

