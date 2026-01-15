تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

الوكيل الإخباري- ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس بارد في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

