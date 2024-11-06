تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تبقى المملكة ضمن حالة من عدم الإستقرار الجوي ، الطقس غائم جزئي الى غائم احياناً، ويتوقع هطول زخات غير منتظمة من المطر في أماكن مختلفة من المملكة قد تكون في ساعات الصباح في بعض المناطق غزيرة لفترات قصيرة يصحبها الرعد وتساقط حبات البرد، ومع ساعات العصر تضعف فرصة هطول المطر ويميل الطقس تدريجياً الى الاستقرار .

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ليلا: طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



تحذيرات يوم الخميس