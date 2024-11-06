تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

ليلا: طقس مائل للبرودة في أغلب المناطق، ولطيف في الاغوار والبحر الميت والعقبة مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
تحذيرات يوم الخميس
- خطر تشكل السيول المفاجئة في الاودية والمناطق المنخفضة في بعض المناطق التي تشهد هطول غزير للمطر.
- خطر حدوث الرعد وتساقط حبات البرد .
- تنبيه للأخوه السائقين من الإنزلاق على الطرقات التي تشهد هطول المطر.
- تنبيه من تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
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