 
الأربعاء 2025-01-08 07:23 م
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

العاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 08-01-2025 07:13 م

الوكيل الإخباري-   الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ومائل للدفىء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

اضافة اعلان


ليلاً: الطقس بارد جدا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .


التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية خلال ساعات الليل المتأخرة.

 
gnews

أحدث الأخبار

القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

أخبار محلية المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة بواسطة طائرة مسيرة

العاصمة عمان

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

ارشيفية

فلسطين الصحة العالمية: أكثر من 12 ألف شخص في غزة بحاجة لإجلاء طبي

مزرعة دجاج داخلية

أخبار محلية لماذا ارتفعت اسعار الدجاج بالاردن ؟ وهذا موعد عودتها لمعدلاتها

جامعة اليرموك

أخبار محلية فتح باب التقدم لمنحة شيرين أبو عاقلة لدراسة الماجستير باليرموك

نقود

شؤون برلمانية مقترح بإعادة النظر بمعدلات فوائد البنوك بالاردن

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية إطلاق جائزة لمشاريع التخرج في الجامعات الأردنية

الخدمات الطبية الملكية

أخبار محلية توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية



 




الأكثر مشاهدة