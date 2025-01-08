تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

ليلاً: الطقس بارد جدا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .
التحذيرات:
- خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية خلال ساعات الليل المتأخرة.
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