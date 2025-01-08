تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- الطقس بارد نسبي في اغلب المناطق، ومائل للدفىء في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

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ليلاً: الطقس بارد جدا فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة .