تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تشير التوقعات الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية إلى استمرار الأجواء الحارة نسبياً إلى حارة في معظم مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، مع بعض التفاوتات البسيطة في درجات الحرارة، وفيما يلي التفاصيل:



يم غد الخميس تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، حارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية.

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الرياح تكون شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في البادية.