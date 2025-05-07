تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

يم غد الخميس تسود أجواء معتدلة الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، حارة نسبياً في مناطق البادية، وحارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم العالية.
الرياح تكون شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة في البادية.
أما خلال الليل، فيكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة.
يُنصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في مناطق الأغوار والعقبة.
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