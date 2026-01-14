الأربعاء 2026-01-14 06:53 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري-  يطرأ  ارتفاع قليل على درجات الحرارة، الطقس مستقر وبارد في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

لـيـلاً: الطقس بارد جداً في أغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:


- تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول وأجزاء من مناطق البادية.
- احتمال تشكل الصقيع وحدوث الانجماد في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية.

 
 


