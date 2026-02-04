تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة لتسجل أعلى من معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، ليسود طقس غالبا مشمس، وبارد نسبي في أغلب المناطق، ودافئ نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.