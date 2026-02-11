تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- الطقس غالباً مشمس وبارد نسبي في أغلب المناطق، بينما يكون دافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.