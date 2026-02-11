الأربعاء 2026-02-11 11:56 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة
الوكيل الإخباري-    الطقس غالباً مشمس وبارد نسبي في أغلب المناطق، بينما يكون دافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة .

لـيـلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية غربية خفيفة السرعة.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار في مناطق البادية.
- تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الشمالية و أجزاء من السهول.

 
 


الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمنخفض جوي ضحل مصحوب بكتلة هوائية باردة الاحد، حيث تنخفض درجات الحرارة قليلاً. يكون الطقس بارداً وغائماً في أغلب المناطق، مع هطول أمطار – بمشيئة الله – في شمال المملكة

