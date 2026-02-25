تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- تتأثر المملكة بمشيئة الله تعالى يوم الخميس بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرق سوريا، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة خلال ساعات الصباح، تمتد لاحقاً بشكل خفيف ومحدود إلى أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية.

وتنشط الرياح الغربية بسرعة تتراوح بين (40-50 كم/ساعة) مع هبات قوية قد تتجاوز (60 كم/ساعة)، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.