تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأربعاء، 25-02-2026 11:19 م

الوكيل الإخباري-   تتأثر المملكة بمشيئة الله تعالى يوم الخميس بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يتمركز شمال شرق سوريا، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئياً إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال المملكة خلال ساعات الصباح، تمتد لاحقاً بشكل خفيف ومحدود إلى أجزاء من المناطق الوسطى والجنوبية الغربية.

وتنشط الرياح الغربية بسرعة تتراوح بين (40-50 كم/ساعة) مع هبات قوية قد تتجاوز (60 كم/ساعة)، وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


ليلاً، يبقى الطقس غائماً وبارداً بوجه عام، مع فرصة لهطول أمطار خفيفة في اماكن متفرقة من المملكة ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة.

 تحذيرات الخميس:
تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم المنخفضة فوق المرتفعات الجبلية.
تدني وربما انعدام مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في البادية والطرق الخارجية.
خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية.
تنبيه من خطر الانزلاق على الطرقات المبتلة.

 
 


