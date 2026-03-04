تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الإخباري- يكون الطقس يوم الخميس بارداً فوق المرتفعات الجبلية وبارداً نسبياً في مناطق البادية والسهول، ولطيفاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

أما ليلاً فيسود طقس بارد جداً فوق المرتفعات الجبلية وبارد في باقي المناطق. كما يُحذر من احتمال تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من مناطق البادية، إضافة إلى احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية وأجزاء من السهول.