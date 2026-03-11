تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
التحذيرات:
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
منخفض جوي جديد قادم الى الاردن
-
الأرصاد تطلق تحذيرا للأردنيين
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الأربعاء
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الاردن الثلاثاء
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الاثنين - تحذيرات
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات