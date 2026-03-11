الخميس 2026-03-12 01:02 ص

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الأرصاد: أمطار غزيرة وحالة عدم استقرار جوي تؤثر على المملكة السبت
امطار
 
الأربعاء، 11-03-2026 11:32 م

الوكيل الإخباري-   ارتفاع قليل آخر على درجات الحرارة، الطقس لطيف في اغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهنالك احتمال ضعيف في ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في أجزاء من البادية الشمالية الشرقية، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تتحول ظهراً الى شمالية غربية تنشط على فترات مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.

لـيـلاً: الطقس بارد بوجه عام، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.


التحذيرات:
خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
 


