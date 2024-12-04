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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الأربعاء، 04-12-2024 07:17 م

الوكيل الإخباري-    طقس مستقر، وبارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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ليلاً: الطقس بارد فوق المرتفعات الجبلية العالية، وبارد نسبي في باقي المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

 
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