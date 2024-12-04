تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الوكيل الإخباري- طقس مستقر، وبارد نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيف الحرارة في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

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