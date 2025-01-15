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تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

صورة عامة للعاصمة عمّان
العاصمة عمان
الأربعاء، 15-01-2025 08:12 م

الوكيل الإخباري-    انخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس بارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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ليلاً: الطقس بارد في أغلب المناطق وبارد نسبي في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

 
gnews

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