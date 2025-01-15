تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الوكيل الإخباري- انخفاض طفيف على درجات الحرارة الطقس بارد نسبي خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ومائل للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .

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