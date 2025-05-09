تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الإخباري- أجواء حارة نسبيًا في معظم المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية

اضافة اعلان



ليلاً

طقس دافئ في أغلب المناطق ولطيف فوق المرتفعات الجبلية العالية