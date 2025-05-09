تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

ليلاً
طقس دافئ في أغلب المناطق ولطيف فوق المرتفعات الجبلية العالية
تنبيه
يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة خاصة في الأغوار والعقبة
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