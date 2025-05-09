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تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

العاصمة عمان - صورة علوية
العاصمة عمان
 
الجمعة، 09-05-2025 11:01 م

الوكيل الإخباري-   أجواء حارة نسبيًا في معظم المناطق، وحارة في مناطق البادية والأغوار والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية 

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ليلاً
طقس دافئ في أغلب المناطق ولطيف فوق المرتفعات الجبلية العالية


تنبيه
يُنصح بتجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الظهيرة خاصة في الأغوار والعقبة

 
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