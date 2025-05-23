الجمعة 2025-05-23 11:26 م
 

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

العاصمة عمان - صورة علوية
العاصمة عمان
 
الجمعة، 23-05-2025 11:03 م

الوكيل الإخباري-   ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

 
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