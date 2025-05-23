تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.
-
أخبار متعلقة
-
تفاصيل الحالة الجوية اليوم الجمعة
-
أجواء حارّة وتحذيرات من الغبار والتعرض المباشر لأشعة الشمس
-
الأرصاد تحذر من طقس الخميس - تفاصيل
-
استعدوا للحرّ غداً .. ارتفاع كبير بدرجات الحرارة في الأردن
-
تفاصيل حالة الطقس ليوم الاربعاء - تحذيرات
-
من المعتدل للحار .. تغيّرات مفاجئة بدرجات الحرارة
-
موجة حر قادمة .. استعدوا لارتفاع ملموس في درجات الحرارة
-
الارصاد : تغير ملموس على حالة الطقس بالاردن الاثنين