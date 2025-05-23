تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الوكيل الإخباري- ترتفع درجات الحرارة قليلاً، الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحار نسبي في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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ليلاً: الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ومعتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.