الجمعة 2026-02-27 10:37 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق
امطار
 
الجمعة، 27-02-2026 09:18 م

الوكيل الإخباري-   أجواء باردة في أغلب المناطق، ومائلة قليلاً للبرودة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم في شمال ووسط المملكة.

اضافة اعلان


ليلاً، يستمر الطقس بارداً جداً، مع خطر تشكل الصقيع فوق المرتفعات الجبلية العالية خاصة في ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إضاءة المدرج الروماني في عمّان بمناسبة يوم المدينة

أخبار محلية الاحتفاء بيوم مدينة عمّان الاثنين

وزارة الشباب

أخبار محلية مركز شباب وشابات السلط يفتتح البطولة الرمضانية للشطرنج

بلدية إربد تزيل بناء مهجورًا يشكل مكرهة صحية

أخبار محلية بلدية إربد تزيل بناء مهجورًا يشكل مكرهة صحية

المؤشرات الأوروبية تحقق مكاسب مع اختتام أسبوع الأرباح القياسية

أسواق ومال مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل مكاسب للشهر الثامن على التوالي

انطلاق بطولة تنس الطاولة الرمضانية في مديرية شباب البترا

أخبار محلية انطلاق بطولة تنس الطاولة الرمضانية في مديرية شباب البترا

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

عربي ودولي مفوض حقوق الإنسان يحذر من تصاعد التهديدات التي تطال حقوق النساء

عرض خاص ومميز مع الأردنية للطيران

أخبار الشركات عرض خاص ومميز مع الأردنية للطيران

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت - تحذيرات



 






الأكثر مشاهدة