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تفاصيل الحالة الجوية يوم غد الجمعة - تحذيرات

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 13-02-2025 09:56 م

الوكيل الإخباري-  قالت ادارة الأرصاد الجوية ان الطقس يوم الجمعة بارد في أغلب المناطق، وبارد نسبي في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شرقية خفيفة السرعة. 

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وأضافت ان طقس ليلا  بارد جداً  في اغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.


التحذيرات: 
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية خاصة الشمالية و أجزاء من السهول الشرقية.


- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.

 
gnews

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