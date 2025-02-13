تفاصيل الحالة الجوية يوم غد الجمعة - تحذيرات

وأضافت ان طقس ليلا بارد جداً في اغلب المناطق، وبارد في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
التحذيرات:
- احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية خاصة الشمالية و أجزاء من السهول الشرقية.
- خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية وأجزاء من مناطق البادية.
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